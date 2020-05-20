В Кировской области с 1 июля могут ввести налог на самозанятых

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20 мая 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vkirove.ru

Здание Федеральной налоговой службы. Фото: сайт ФНС

На рассмотрение Законодательного собрания Кировской области внесен законопроект об установлении в регионе налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях формирования благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кировской области и легализации деятельности граждан». Кроме этого, в законопроекте упоминается возможность использования самозанятыми мер господдержки.

За 2020 год предприниматели заплатили более 3,9 млн рублей в бюджеты других регионов в качестве налогов, таким образом, именно такую сумму недополучает область. Предполагается, что прирост доходов в регионе составит не менее 3 млн рублей.

Также сообщается, что налог на самозанятых актуален для тех, кто работает удаленно, занимается сферой услуг на дому, сдает квартиры, проводит фотосъемки и пр. Эта категория граждан может платить налог по льготной ставке - 4 или 6%. Предельные среднемесячные доходы такого налогоплательщика не могут превышать 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что регионы вносят предложения по изменению региональных налогов.