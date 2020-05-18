Сенатор: Регионы вносят предложения по изменению региональных налогов

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18 мая 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Андрей Кутепов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину предложения, касающиеся вопросов изменения налогового законодательства.

«В условиях пандемии экономика регионов России требует решений, которые помогут субъектам РФ и участникам экономического оборота быстрее восстановиться. Необходима трансформация экономических механизмов. Главную часть указанных решений составляют вопросы поступлений доходов в региональные бюджеты», – отметил Кутепов.

По его словам, из поступивших в комитет Совета Федерации предложений регионов следует запрос на изменение налогового законодательства, особенно в части региональных налогов.

В качестве предложения регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024, то есть, на срок реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Еще одна тема – налог на прибыль. Предлагается вернуться к его первоначальному распределению между бюджетами на период до 2022 года, и снова зачислять в федеральный бюджет один процент налоговых поступлений от него, а не два.

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