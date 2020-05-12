В Совфеде придумали, как помочь оборонке перейти на производство «гражданки»

В Совете Федерации разработали законопроект, определяющий, что такое диверсификация.
После его принятия правительство поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать кредиты в банках для выпуска гражданской продукции и составит перечень того, что должны выпускать предприятия.
Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на такую продукцию.
Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной записки к законопроекту. Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 12 мая.
Ранее в Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах.