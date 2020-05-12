В Совфеде придумали, как помочь оборонке перейти на производство «гражданки»

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12 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Цех предприятия. Фото: сайт Госдума РФ

В Совете Федерации разработали законопроект, определяющий, что такое диверсификация.

После его принятия правительство поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получать кредиты в банках для выпуска гражданской продукции и составит перечень того, что должны выпускать предприятия.

Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на такую продукцию.

Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной записки к законопроекту. Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 12 мая.

Ранее в Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах.