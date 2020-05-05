В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал вступивший в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших магазинах, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Рязанский заявил, что полностью поддерживает нововведение. По его словам, это очередной шаг в борьбе за здоровый образ жизни россиян. Парламентарий счел закон справедливым и уместным.
«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», - сказал Рязанский.