В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал вступивший в силу закон о запрете продажи алкоголя в небольших магазинах, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Рязанский заявил, что полностью поддерживает нововведение. По его словам, это очередной шаг в борьбе за здоровый образ жизни россиян. Парламентарий счел закон справедливым и уместным.

«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», - сказал Рязанский.