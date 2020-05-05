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5 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России с 5 мая запрещена продажа алкогольных напитков в жилых домах. С сегодняшнего дня вступил в действие закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в так называемых а народе «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.

Закон о запрете продажи алкоголя в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и Владимир Путин подписал 24 апреля.

Уточняется, что алкоголь запрещено продавать в заведениях, площадь обслуживания посетителей которых не превышает 20 кв. метров. Региональным властям разрешено устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.