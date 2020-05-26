Fitch ухудшило прогноз по России

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26 мая 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fitch

фото: pixabay.com

Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело свой прогноз относительно российской экономики. Падение связано с коронавирусом. И собственно экономисты ждут падения ВВП по всему миру.

По мнению аналитиков ВВП России в результате пандемии упадет на 5 процентов. Раньше предполагалось, что это снижение будет на 3,3 процента.

Впрочем пересмотр прогнозов коснулся и других стран. Прогноз падения бразильской экономики пересмотрен с 4 до 6 процентов. У Индии и вовсе раньше ожидали снижения ВВП на 0,8 процентов. Теперь ожидания пессимизировались до 5 процентов.

Пандемия стала глобальным вызовом для всего человечества. И падение экономик всего мира ожидалось уже давно.