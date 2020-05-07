По мнению экспертов многие компании обанкротятся​

В России около 20% ВВП создается малыми и средними предприятиями (МСП). По расчетам экономистов, кризис и связанные с пандемией карантинные меры могут затронуть свыше 60% малых предприятий и коснуться 11 миллионов человек, занятых в этом секторе бизнеса или косвенно относящихся к нему. Это приведет к сокращению ВВП примерно на 10% уже во втором квартале 2020 года.

На фоне коронавирусной пандемии и экономического кризиса в наибольшей мере пострадал сектор малого и среднего бизнеса, ориентированный на предоставление офлайн-услуг. Сейчас он находится под риском банкротства.

«Фактически спрос на услуги индустрий общественного питания, развлечений, туризма, гостеприимства, а также beauty-индустрии и непродовольственного ритейла в условиях карантина упал в разы. При этом необходимость платить заработную плату, налоги, социальные взносы, арендные платежи, кредиты банкам и контрагентам за поставки и иные услуги сохранилась», - следует из обзора экономистов Института Гайдара.

Эксперты предупреждают, что ущерб будет нанесен целым отраслям, где резко сократился спрос. Это авиаперевозки, досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристская отрасль и гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, бытовые услуги населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также торговля непродовольственными товарами.

«Кризисный рост безработицы в текущем году может быть в значительной мере обусловлен сокращением штатов, либо вообще прекращением деятельности компаний МСП», - сообщают в Институте Гайдара.

По расчетам исследователей, доля потенциально наиболее пострадавших отраслей составляет около 11% в общем числе субъектов МСП, или около 2,6% от оборота МСП, что представляется несущественным. Однако, если учесть отрасли, которые будут затронуты закрытием этих предприятий, то окажется, что из-за эпидемии коронавируса могут закрыться дополнительно 64,2% малых и средних фирм, то есть примерно 3,4 миллиона компаний.

В целом по итогам года экономика РФ может столкнуться с падением на 5,3%, считают эксперты ВЭБ. Схожие ожидания озвучивали ранее и в Центробанке. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной считают, что российский ВВП просядет на 4-6% в этом году, основное же падение придется на второй квартал - до 8%.