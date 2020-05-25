Эксперт объяснила, почему ипотека перестала привлекать россиян

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25 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Ключи. Фото: pixabay.com

В России за минувший апрель количество выданных ипотечных кредитов снизилось на треть в сравнении с мартом. Эксперт Екатерина Щурихина проанализировала, почему так происходит.

Если сравнивать результаты с аналогичным периодом прошлого года, то спрос на ипотеку упал на 18%. «Снижение обусловлено и фактором предложения, и фактором спроса. Банки, понимая неопределенность будущих доходов заемщиков, ужесточают свои кредитные политики. Многие в конце марта повышали процентные ставки и первоначальный взнос», - объяснила специалист. Она подчеркнула, что банки стали тщательнее проверять информацию о доходе заемщика.

Но дело не только в поведении кредиторов, передает Радио Sputnik. Россияне и сами не спешат брать ипотеку. Люди ждут, пока ситуация с выплатами станет более стабильной. Также из-за ограничительных мер не у всех есть возможность завершить сделку купли-продажи недвижимости, поскольку некоторые инстанции закрыты, отметила Щурихина. Она добавила, что ситуация обещает нормализоваться сразу после того, как в России отменят все ограничительные меры.