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Почему россияне стали реже брать ипотеку

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Почему россияне стали реже брать ипотеку
Ключи. Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавируса в России снизился спрос на ипотечное кредитование. Финансовый консультант Максим Кривелевич объяснил, почему россиян больше не привлекает ипотека.

Экономист рассказал, что за апрель спрос на ипотеку упал на 39%. Это вызвано снижением деловой активности, а также страхом россиян перед неизвестностью. Также люди рассчитывают, что из-за пандемии ставки могут снизиться.

«Сейчас идут обсуждения всевозможных программ поддержки. Люди боятся проторговаться и взять ипотеку по завышенной ставке, все же этот финансовый продукт рассчитан на годы», - считает Кривелевич.

АБ

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