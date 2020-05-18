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Для россиян может стать доступнее ипотека

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Для россиян может стать доступнее ипотека
Калькулятор. Фото: pixabay.com

Из-за эпидемии коронавируса в России оказались приостановлены стройки и упал спрос на покупку недвижимости в ипотеку. Компаниям приходится придумывать послабления для потенциальных заемщиков.

Предполагается, что уже в этом году средняя ставка по ипотеке снизится менее чем до 8 процентов. При этом меньшим окажется и сумма минимального первого взноса, считают эксперты. Также в Госдуме предложили ввести на вторичном рынке жилья льготное кредитование под 6,5 процентов. Такие меры могут принять из-за нехватки новостроек.

Ранее правительство выделило банкам 6 млрд рублей на возмещение доходов по льготной ипотеке.

АБ

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