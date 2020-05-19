В Минэкономразвития считают, что просадка экономики может оказаться меньше, чем предполагалось

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 мая 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что просадка экономики страны к концу текущего года может оказаться меньше, чем ожидалось ранее. При этом для выхода на восстановительную траекторию понадобится время.

«С одной стороны, мы видим, что, может быть, уровень просадки экономики окажется меньше, чем мы предполагали. Но в то же время впереди, конечно, на возвращение на траекторию восстановления потребуется время», - заявил министр.

Он добавил, что правительство работает над общенациональным планом, который поможет быстрее вернуться к экономическому росту. Также предполагаются меры, позволяющие восстановить занятость и доходы граждан.