Эксперты назвали плюсы введения продуктовых карточек для восстановления экономики

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В агентстве Национальные кредитные рейтинги (НКР) прокомментировали предложение о введении цифровых продуктовых карточек в России. Эксперты считают, что такие действия позитивно скажутся на экономической ситуации после пандемии.

«Быстрому восстановлению экономической активности в России по мере окончания режима самоизоляции могла бы способствовать не широкая раздача населению денег, но ограниченное предоставление ему покупательной способности в квазиденежной форме», - отметили в ведомстве.

Эксперты считают, что ваучеры на приобретение товаров первой необходимости смогли бы упростить оказание помощи населению в начальный период восстановления. В НКР уверены, что возвращение к «нормальной жизни» займет несколько месяцев. Тем более, сама идея в условиях РФ вполне реализуема, считают эксперты. В НКР пояснили, что такую помощь можно было бы оказывать широким слоям населения, за исключением наиболее обеспеченных групп, а также уже получающих адресную социальную помощь.

Кроме того, они добавили, что цифровые ваучеры окажут меньшее влияние на бюджет.