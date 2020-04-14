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Бизнесмены выступили с призывом вернуть продуктовые карточки

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Бизнесмены выступили с призывом вернуть продуктовые карточки
pixabay.com

Представители российского потребительского рынка попросили ввести карточки на продуктовые товары для малообеспеченных граждан. Их обращение уже направлено в правительство России.

Обращение подписано  главой Национальной мясной ассоциации Сергеем Юшиным, президентом Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрием Кацнельсоном, руководителем Национального союза производителей молока Артемом Беловым, их коллегами из других профессиональных объединений.

По их мнению, введение продуктовых карточек не только поддержит малообеспеченных граждан, но и увеличит спрос на продукцию российских предприятий и сохранит рабочие места. Как отметили российские бизнесмены, к нуждающимся можно отнести 10 миллионов россиян. Со следующего месяца до конца года можно выплачивать им на карточки примерно по 10 тысяч рублей, тогда на финансирование проекта потребуется выделить 800 млрд рублей.


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