Эксперт назвал причины частой смены маршрута судна «Академик Черский»

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27 апреля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay.com

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал частое изменение портов назначения способного достроить трубопровод «Северный поток-2» судна «Академик Черский».

«Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы», - пояснил он.

Юшков отметил, что судно всегда двигалось в сторону Балтийского моря. По его словам, «Академик Черский» является единственным судном в России, которое может достроить трубопровод из-за оснащения системой динамической стабилизации,

«Оно идет на север, ему надо пройти до Швеции, свернуть через проливы в Балтийское море. Не удивлюсь, если через неделю он укажет порт Санкт-Петербурга или Калининграда …Топливо сейчас дешевле, и проход вокруг Африки судну дешевле, через путь через Суэцкий канал», - отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что судну сейчас не следует спешить, т.к. Газпром планировал начать работу летом: «Тогда «Академик Черский» сможет укладывать до 2 км труб в сутки. Коротким должен быть период самого строительства, чтобы «Академик Черский» не попал под новые санкции».

Ранее капитан дальнего плавания прокомментировал очередную смену маршрута способного достроить «Северный поток-2» судна.