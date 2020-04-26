Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»

Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко прокомментировал очередную смену маршрута способного достроить «Северный поток-2» судна «Академик Черский». Сейчас трубоукладчик направляется к Северному морю и проходит пролив Ла-Манш.
«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - высказал он.
Омельченко добавил, что скрывать истинный маршрут судна бессмысленно.
При этом, по данным порталов по отслеживанию судов, «Академик Черский» может прибыть в российский порт 1 июля.
Напомним, что запуск «Северного потока-2» планировался на конец 2020 года. Эксперт объяснил, как перемещение судна может отразиться на строительстве трубопровода «Северный поток-2».