Кудрин дал прогноз по изменению экономики после эпидемии коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует, что российская экономика после кризиса, углубившегося из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, восстановится. Кудрин изменил свой прогноз по ВВП.

Он предполагает, ВВП России может снизиться на 7–8%, а ранее прогнозировал спад экономики до 6% ВВП. По словам Кудрина, после этого экономика восстановится. Глава Счетной палаты убежден, что российская экономика «будет работать нормально» после кризиса. По оценке Кудрина, этот кризис необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе. Он отметил, что сейчас некоторые отрасли потеряли около 100% своих потребителей, спроса на производимую продукцию или услуги.

Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-24» предложил оказывать помощь населению продуктами.

Росстат сообщил, как начали сокращаться реальные доходы россиян.