Аргументы Недели → Экономика 13+

26 апреля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Росстат сообщил, как начали сокращаться реальные доходы россиян. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в первом квартале 2020 года, в январе—марте, сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам), скорректированные на инфляцию.

Аналитики ведомства уточнили, что ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, в России начали вводить во второй половине марта, пока не успели сказаться на доходах населения за I квартал.

Эксперты поясняют, что к снижению доходов россиян привели ослабление курса рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями, начавшими страдать от эпидемии коронавируса еще в феврале.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил четырем ведомствам до конца месяца разработать план поэтапного снятия ограничений с бизнеса.