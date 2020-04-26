Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин поручил разработать план поэтапного снятие ограничений с бизнеса

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин поручил разработать план поэтапного снятие ограничений с бизнеса
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил четырем ведомствам до конца месяца разработать план поэтапного снятия ограничений с бизнеса.

Премьер-министр обратился к Роспотребнадзору, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития. На сайте правительства отметили, что предложения должны поступить до 30 апреля.

Также сказано, что в Роспотребнадзоре к понедельнику, 27 апреля, должны представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом по вопросам, связанным с продолжением работы в условиях распространения коронавируса.

Ранее Михаил Мишустин утвердил список перепрофилируемых из-за коронавируса COVID-19 больниц и клиник.

АБ

Экономика

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призал не ждать снижения цен на бензин в России. По оценке Алексперова, сейчас в нашей стране цены на бензин стабильны, и несмотря на падение мировых цен, у нас опускаться не будут.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью