Мишустин поручил разработать план поэтапного снятие ограничений с бизнеса

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26 апреля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил четырем ведомствам до конца месяца разработать план поэтапного снятия ограничений с бизнеса.

Премьер-министр обратился к Роспотребнадзору, Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития. На сайте правительства отметили, что предложения должны поступить до 30 апреля.

Также сказано, что в Роспотребнадзоре к понедельнику, 27 апреля, должны представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом по вопросам, связанным с продолжением работы в условиях распространения коронавируса.

Ранее Михаил Мишустин утвердил список перепрофилируемых из-за коронавируса COVID-19 больниц и клиник.