Мишустин утвердил список перепрофилируемых из-за коронавируса COVID-19 больниц и клиник

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25 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт правительства РФ

фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил предварительный перечень больниц и клиник, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на кронавирус в регионах.

Благодаря тому, что будут перепрофилированы медицинские учреждения в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье, количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на неё вырастет на 4981.

Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности намерены задействовать для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.

Документ опубликован на сайте кабмина.

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.