Путин заступился за Набиуллину, пошутив о снижении Центробанком ключевой ставки

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24 апреля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин днем в пятницу, 24 апреля, пошутил о снижении ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации, заступившись за главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

Ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 5,5% годовых – на 0,5 процентного пункта. Таким образом, она вернулась на уровень исторического минимума конца 2013 года – начала 2014 года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках совещания по вопросам развития автопрома отметил, что "вчера ключевая ставка находилась на уровне 6%, а сегодня – 5,5%". Он выразил уверенность в том, что на этом ЦБ РФ "на какое-то время остановится". Путин пошутил, что Эльвира Набиуллина , наверное, "сейчас смотрит и думает – вам не угодишь". "То призывали снижать ставку, теперь снизили а вы…", – шутливо добавил российский лидер.