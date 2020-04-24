Набиуллина допускает, что будут введены дополнительные меры по поддержке экономики России

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24 апреля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Набиуллина

Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики России. Об этом она заявила в ходе онлайн пресс-конференции.

По ее словам, ЦБ пересмотрит свой рисковый сценарий развития экономики ближе к осени. Снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет постепенным и произойдет во втором квартале.

В регуляторе полагают, что квартальный рост ВВП страны может выйти на положительные темпы уже в третьем квартале текущего года, но годовая динамика останется отрицательной, уточнила глава ЦБ.

Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года.