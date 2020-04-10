Центробанк выявил более 2 тысяч мошеннических сайтов, использующих тематику пандемии

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10 апреля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Банк России выявил около 2,2 тысяч сайтов, которые использовали тему коронавируса в мошеннических целях.

Ранее ЦБ выявил новые схемы мошенничества – злоумышленники рассылают письма со ссылками на мошеннические сайты или вложениями, чтобы обманным путем выманить данные банковских карт.

Аферисты часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций, таких как министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России и даже Всемирная организация здравоохранения, говорят специалисты ЦБ.

Выросла и доля мошеннических писем, в которых используется тема коронавируса. Через зараженные письма и поддельные сайты преступники пытаются выяснить личные данные пользователя или продать ему несуществующие лекарства, вакцины и тесты от коронавируса.

Ранее россиянин рассказал, как мошенники предложили подключить его отца к ИВЛ за полмиллиона.