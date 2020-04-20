Экономист предсказал будущее рубля после начала затухания пандемии COVID-19

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Медики и пациент, Sputnik / globallookpress.com

Экономический эксперт Олег Богданов спрогнозировал будущее российской валюты после начала затухания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», Богданов предсказал, что в ближайшие три месяца «тема с вирусом начнет уходить», в связи с чем во многих странах будет зафиксирован рост экономической активности. В связи с этим повысится спрос на нефть, что «толкнет котировки в диапазон 35–40 долларов».

По мнению аналитика, повышение мировых цен на нефть поддержит рубль. В настоящий момент за один доллар на биржах дают около 74 рублей, тогда как в марте – 80. Олег Богданов считает, что на протяжении мая, июня и июля укрепление валюты РФ продолжится.