Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

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15 апреля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений. Специалисты считают, что возобновление торговых отношений между странами окажет давление на рубль.

При этом эксперты отмечают, что у России есть ряд механизмов, которые помогут компенсировать это давление. Таким образом во втором полугодии российская валюта не ухудшит свое положение, считают аналитики.

«При сложившихся курсе рубля и цене нефти сальдо счета текущих операций в мае-декабре (примерно -47 миллиардов долларов) превысит объем продаж ЦБ РФ, которые в текущем объеме уже не смогут препятствовать ослаблению рубля», - заявили эксперты.

Ранее в Госдуме предложили отменить НДФЛ для некоторых категорий граждан.