В Госдуме предложили отменить НДФЛ для части россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили отменить подоходный налог для россиян, чей ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что подобные поправки могут затронуть порядка 19 миллионов человек.

Депутаты выдвинули предложение, согласно которому некоторых жителей страны могут освободить от 13-процентных выплат. Это относится к тем жителям страны, которые в месяц зарабатывают не более 25 тысяч рублей. Инициаторы предложения считают, что подобные меры помогут снизить соцрасходы государства и простимулировать покупательскую способность россиян. Отмечается, что документ уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.