Как режим самоизоляции изменил расходы граждан России

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14 апреля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Расходы в категории товаров и услуг, для которых необходимо выходить из дома, увеличились.

Так, резкий рост отмечен в сегменте салонов красоты, после того как учреждениям с медицинской лицензией было разрешено оказывать услуги москвичам.

Увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, как на общественном, так и на личном.



А вот покупать лекарства россияне стали меньше : по России зафиксировано снижение расходов в аптеках на 10%, в Москве и Московской области - на 20%.