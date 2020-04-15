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Американское издание заявило, что Трамп попал в «нефтяную ловушку»

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The American Conservative

Американское издание заявило, что Трамп попал в «нефтяную ловушку»
президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos
Американское издание опубликовало новый материал, в котором заявило, что недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти буквально загнало американского президента Дональда Трампа в "ловушку".
 
В статье уточняется, что глава США приписывает себе заслугу в достижении сделки, утверждая, что именно он смог убедить Мексику пойти на уступки. Авторы статьи в The American Conservative, однако, сочли успехи Трампа "иллюзорными", так как он не способен пообещать сокращение добычи нефти в своей стране и не может внести существенный вклад в схему снижения мировой нефтедобычи.
 
Журналисты полагают, что нефтедобывающие компании США будут и дальше испытывать кризис на фоне избыточного предложения на мировом энергетическом рынке, более того, многие из них обанкротятся, а это в свою очередь способно привести к кризису, "страшнее того, который был в 1930-е годы".
 
Авторы материала убеждены, что такая ситуация загоняет американского лидера в "нефтяную ловушку", которая заставит его обратиться за помощью к другим странам и предложить им взамен ослабление или частичную отмену санкций. Это может коснуться и России.
ЕТ
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