Американское издание заявило, что Трамп попал в «нефтяную ловушку»

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 апреля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The American Conservative

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos

Американское издание опубликовало новый материал, в котором заявило, что недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти буквально загнало американского президента Дональда Трампа в "ловушку".

В статье уточняется, что глава США приписывает себе заслугу в достижении сделки, утверждая, что именно он смог убедить Мексику пойти на уступки. Авторы статьи в The American Conservative, однако, сочли успехи Трампа "иллюзорными", так как он не способен пообещать сокращение добычи нефти в своей стране и не может внести существенный вклад в схему снижения мировой нефтедобычи.

Журналисты полагают, что нефтедобывающие компании США будут и дальше испытывать кризис на фоне избыточного предложения на мировом энергетическом рынке, более того, многие из них обанкротятся, а это в свою очередь способно привести к кризису, "страшнее того, который был в 1930-е годы".