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14 апреля 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Американский президент Дональд Трамп назвал «исторической» договоренность ОПЕК+ снизить добычу нефти. По словам Трампа, это историческая сделка, которая поможет 11 миллионам американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли, - собщает kp.ru.

Президент США поблагодарил Владимира Путина и руководство Саудовской Аравии за помощь в достижении этой сделки.

Особо Трамп отметил президента Мексики Андреса Мануэль Лопеса Обрадора. «Я хочу поблагодарить короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина и хорошего друга, проявившего большую гибкость, президента Мексики», - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Трамп ранее в Twitter выражал благодарность Владимиру Путину и саудовскому королю, отметив, что мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор «проявил гибкость», хоть для него это было сложно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которая была заключена между странами в воскресенье в ходе видеоконференции. Американское агентство Bloomberg посчитало новую сделку ОПЕК+ провалом России