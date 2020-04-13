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Американское агентство Bloomberg посчитало новую сделку ОПЕК+ провалом России

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Американское агентство Bloomberg посчитало новую сделку ОПЕК+ провалом России
Добыча нефти в России, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Новая сделка ОПЕК+ стала провалом для Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в материале, который появился некоторое время назад в зарубежном интернет-сегменте.

Как отмечает американское агентство Bloomberg, по условиям заключенного недавно соглашения, Москва должна снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки. Это более чем в четыре раза больше, чем сокращение, от которого РФ отказалась на переговорах ОПЕК+, состоявшихся в начале прошлого месяца.

Источники агентства в Москве отметили, что новая сделка выглядит как «болезненная неудача» российской стороны.

Ранее в понедельник сообщалось, что договоренности по нефти оценили в Кремле. По данному вопросу высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

 

ДЦ

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