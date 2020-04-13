В Кремле оценили договоренности новой сделки ОПЕК+

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13 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pexels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которая была заключена между странами в воскресенье в ходе видеоконференции.

«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», - отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что достигнутые договорённости помогут удержать нефтяные цены от обвального снижения. Однако оценить возможный эффект можно только через какое-то время, пояснил он.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки.