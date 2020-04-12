Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание сегодня вечером, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки вместо объявленных ранее 10 миллионов.

Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи у сторон не получилось подписать соглашение, потому что Мексика не согласилась с его условиями.

Теперь стало известно, что Мексика сократит добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тысяч, как ей предлагалось.

Заседание ОПЕК+ продолжается.