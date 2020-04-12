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Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание сегодня вечером, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки вместо объявленных ранее 10 миллионов.

Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи у сторон не получилось подписать соглашение, потому что Мексика не согласилась с его условиями.

Теперь стало известно, что Мексика сократит добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тысяч, как ей предлагалось.

Заседание ОПЕК+ продолжается.

НС

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