Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперты ВЭБ предположили, как коронавирус скажется на российской экономике и доходах населения

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эксперты ВЭБ предположили, как коронавирус скажется на российской экономике и доходах населения
Фото: pixabay.com

Специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предоставили прогноз, согласно которому российскую экономику ожидает ухудшение ситуации. Согласно мнению специалистов, уже к лету экономика может упасть на 18%.

При этом реальные доходы россиян понизятся на 17,5%. После этого ситуация начнет постепенно восстанавливаться. Согласно базовому сценарию, к концу года реальные доходы граждан страны снизятся на 6,5%.

Также отмечается, что уровень безработицы может добраться до отметки в 7%. Предполагается, что пик придется на второй квартал текущего года. Эксперты предполагают, что в этот период работу могут потерять до 10% экономически активных россиян.

АБ

Общество

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Карантин в коронавирус, конечно, сложно выдержать. На психику давит. Вот и я решила, что уже умом тронулась… Как добропорядочный житель Латвии, я, разумеется, смотрю выступления первых лиц государства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед латвийцами в канун католической Пасхи и… призвал их показать друг другу яйца.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью