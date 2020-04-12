Эксперты ВЭБ предположили, как коронавирус скажется на российской экономике и доходах населения

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предоставили прогноз, согласно которому российскую экономику ожидает ухудшение ситуации. Согласно мнению специалистов, уже к лету экономика может упасть на 18%.

При этом реальные доходы россиян понизятся на 17,5%. После этого ситуация начнет постепенно восстанавливаться. Согласно базовому сценарию, к концу года реальные доходы граждан страны снизятся на 6,5%.

Также отмечается, что уровень безработицы может добраться до отметки в 7%. Предполагается, что пик придется на второй квартал текущего года. Эксперты предполагают, что в этот период работу могут потерять до 10% экономически активных россиян.