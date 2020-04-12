Песков посоветовал регионам с благоприятной ситуацией не «морозить» экономику

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что регионы, в которых ситуация с распространением коронавирусной инфекции более благоприятная, не должны «морозить» экономику.

Песков отметил, что в России есть много регионов, в которых сложились более благоприятные условия, а потому у них нет надобность полностью «морозить» всю экономику.

«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны так же не допустить обвала экономики», - рассказал пресс-секретарь президента.