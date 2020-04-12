Песков: График работы у Путина стал интенсивнее, а прямого общения с людьми президенту не хватает

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12 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о работе Владимира Путина в условиях введенных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" высказал мнение, что Владимир Путин скучает по прямому общению с людьми. Как пояснил Песков, "для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе". По его словам, именно из общения глава государства "черпает понимание реальности".

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что даже без прямого общения сейчас график работы Путина гораздо более интенсивный, чем в обычные дни.

Напомним, в конце марта Путин посетил больницу в Коммунарке, в которую поступают пациенты с коронавирусом. Он лично ознакомился с работой госпиталя, побеседовал с главврачом Денисом Проценко. У Проценко через некоторое время выявили коронавирус.

Путин регулярно проверяется на COVID. У него тесты отрицательные.