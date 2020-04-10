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ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти
добыча нефти, pixabay.com
Вечером в пятницу, 10 апреля, стало известно, что альянс нефтедобывающих государства ОПЕК+ согласовал новую сделку. Соответствующую информацию предоставил министр энергетики РФ Александр Новак.
 
Подчеркивается, что новое соглашение будет действовать в течение двух лет – до 1 мая 2022 года. В сделке принимают участие 23 государства.
 
Александр Новак также уточнил, что в первые два месяца действия сделки – в мае и июне – сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки. В течение следующего полугодия планируется восстановить добычу, вследствие чего сокращение составит 8 млн баррелей в сутки.
ЕТ

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