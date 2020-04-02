Поставки российской нефти в Белоруссию в I квартале упали на 77%

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2 апреля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Поставки российской нефти в Белоруссию в первом квартале текущего года сократились на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 год. Россия экпортировала Беларуси в январе - марте 1,037 миллиона тонн нефти.

Запланировано было экспортировать за первый квартал 6,794 миллиона тонн нефти. Представители Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) уточнили: в том числе на Мозырский НПЗ в январе-марте было поставлено 252,5 тысяч тонн при задании в 3,355 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 784,4 тысячи тонн при задании в 3,439 миллиона. Эти белорусские НПЗ сейчас работают с половинной загрузкой.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о планах в апреле приобрести российскую нефть по цене около 4 долларов за баррель. Напомним, в США обанкротилась одна из крупнейших компаний по добыче сланцевой нефти.