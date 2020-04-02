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В апреле Белоруссия планирует купить российскую нефть по четыре доллара за баррель

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В апреле Белоруссия планирует купить российскую нефть по четыре доллара за баррель
добыча нефти, pixabay.com
Белоруссия рассчитывает в апреле приобрести российскую нефть по цене около 4 долларов за баррель. Соответствующее заявление сделал сегодня премьер-министр республики Сергей Румас.
 
По словам белорусского премьера, республика надеется в текущем месяце приобрести 2 миллиона тонн российской нефти.
 
Румас добавил, что правительством выдерживается последовательная и жесткая установка президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке "черного золота" у России без премии в цене. Премьер-министр республики ожидает, что сегодня госконцерн "Белнефтехим" завершит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в апреле. 
 
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