Экспортная цена российской нефти имеет отрицательное значение

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1 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Отмечается, что причиной падения цен стало резкое снижения мировых нефтяных котировок.

«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям», - говорится в источнике.

Аналитики отметили, что котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в понедельник, 30 марта, равнялась минус 1,007 тыс. руб. за тонну, а 31 марта снизилась до минус 1,2 тыс., в результате чего продавец должен доставить товар к трубопроводу за свой счет. В источники пояснили, что такие действия стали последствием того, что в последние два дня затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и пр. расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные компании могут прекратить наращивать добычу нефти с 1 апреля.