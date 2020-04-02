В США обанкротилась одна из крупнейших компаний, производящих сланцевую нефть

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2 апреля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В США обанкротилась одна из крупнейших компаний Whiting Petroleum Corp, производящих сланцевую нефть. Руководство компании собирается указать в заявлении причиной для банкротства низкие цены на нефть и газ, которые резко упали 9 марта, после срыва сделки ОПЕК и сообщения Саудовской Аравии об увеличении добычи "черного золота", - сообщает kp.ru.

По данным The Wall Street Journal, компания Whiting Petroleum Corp является одной из крупнейших, проводящих операции по гидроразрыву пласта, необходимые при добыче сланцевой нефти. Эта компания стала первой жертвой нефтяного кризиса.

Компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации" и сообщает о соглашении с кредиторами на рефинансирование более 2,2 млрд долларов долгов путем замены всех своих долговых обязательств на 97% новых акций. В сообщении говорится, что на ее балансе имеется более 585 млн долларов, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников.

Напомним, 30 марта стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет. Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года достигла отметки 22,58 доллара за баррель, 1 апреля стоимость также опустилась ниже 25 долларов. Президент России Владимир Путин 1 апреля сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики.