Эксперт рассказал, что может выпасть в осадок экономика России по окончании пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 марта 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

В России ничего не надо ничего восстанавливать в прежнем виде из тех элементов госрегулирования, которые сейчас могут обрушиться. Так считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Речь, в первую очередь, идет о том, что в сложившейся ситуации государство обязано поднять доходы россиян без малейшей оглядки на степень тяжести такого решения для госбюджета. Шапкин считает, что масштабы тяжести и продолжительности восстановительного периода для российской экономики по окончании пандемии коронавируса – это совершенно лишние вещи, и они в первую очередь сейчас попадают под критику и обнуляются.

По его словам, то, что сейчас происходит, сродни процессам, которые происходят в пресыщенном растворе.

«Из курса химии известно, что если, например, в горячей воде растворить столько соли, сколько возможно, то после остывания получившейся смеси лишние кристаллы начнут выпадать в осадок», – рассказал Шапкин сетевому изданию «Свободная пресса».

Он считает, что в нашей экономике этого пока что не произошло, но все предпосылки к этому есть.

«И когда, наконец, появится необходимый центр кристаллизации, то в осадок по итогу может выпасть, например, торговый сбор, значительная часть налогов, а также некоторые неэффективные направления расходования средств», – говорит председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Ранее сообщалось, что российскую экономику предлагают спасти с помощью национализации.