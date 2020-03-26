Российскую экономику предлагают спасти с помощью национализации

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 марта 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предположил, что итогом пандемии станет увеличение государственного сектора в экономике и её дальнейшая национализация. Такая ситуация позволит сохранить рабочие места, зарплату рабочим и производство необходимых товаров.



Однако по советскому опыту видно, что национализация не подходит для сферы услуг и торговли. Уход экономики под государственный контроль может её спасти на определённое время. Но в условиях отсутствия рыночной конкуренции это не лучший вариант. В любом случае, требуется предпринимательская инициатива, – считает Титов.



О национализации экономики задумались не только в России. Аналогичная ситуация складывается в Германии. Министерство экономики страны не исключает, что крупные компании могут перейти под контроль правительства, в противном случае им грозит банкротство. Этого допускать нельзя. Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что национализация является крайней мерой. Но государство не сможет помочь всем предприятиям. Национализация затронет только значимые компании.



Специалист Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина поставила под сомнение вопрос передачи частных предприятий под контроль страны, так как государственный сектор в России и так слишком велик.



