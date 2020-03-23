Российская пшеница впервые в истории обогнала в цене нефть

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23 марта 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: Pixabay

Средняя стоимость пшеницы в России выросла на 1 тысячу рубле в течение недели. Теперь за тонну пшеницы просят почти 13,3 тысяч. Таким образом, российская пшеница стала дороже нефти.

Специалисты утверждают, что это максимальный уровень котировок за всю историю. В качестве примера они приводят стоимость тонны российской нефти Urals для средиземноморского рынка на 19 марта –12,85 тысяч рублей.

Основными причинами резкого роста цен на зерно называют резкое падение рубля и высокие мировые цены. Несмотря на падение рынков, цены на зерно росли. Российская пшеница закрепилась на уровне 207 долларов за тонну.

Переработчики и экспортеры стали активно поднимать закупочные цены.

Ранее эксперт по экономике оценил снижение мировых цен на нефть более чем на 7%.