Эксперт по экономике оценил снижение мировых цен на нефть более чем на 7%

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 марта 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

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Эксперты считают, что очередное снижение цен на нефть не вызывает оптимизма, но ситуация со стоимостью энергоресурса может измениться. 23 марта на открытии торгов нефть подешевела почти на семь процентов.

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт РИСИ полагает, что в связи со снижением мировых цен на нефть марки Brent и WTI более чем на 7 % есть две основные группы факторов. Первая — общее снижение потребления нефти, следствие этого - падение цены на "черное золото".

По его словам, это и прогноз снижения экономических темпов роста в Китае, - передает RT. По мнению эксперта Михаила Беляева, предполагается, что "потребление нефти снизится в дальнейшем" , и это оказывает депрессивное воздействие на цену.

"Вторая группа факторов — неурегулированность отношений в ОПЕК+ и по отношению к основному внешнему партнёру — России", - полагает экономист. По мнению эксперта, ситуация с ОПЕК может измениться, так как "Саудовская Аравия поймёт, что успехов ей добиться не удастся, и ей придётся идти на переговоры с Россией".

Как считает Беляев, "ни одна из нефтедобывающих стран не заинтересована в том, чтобы цены на этот энергоресурс падали". "Разумная и компромиссная позиция возобладает, и цена серьёзно скорректируется в сторону повышения", - прогнозирует эксперт. По его оценке, через несколько месяцев цена не нефть может подняться до $ 40.

В начале новых торгов на бирже цена нефти обрушилась опустившись ниже $26 за баррель