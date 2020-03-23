Цены на нефть в начале торгов упали еще на восемь процентов

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23 марта 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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В начале новых торгов на бирже цена нефти обрушилась на восемь процентов, опустившись ниже $26 за баррель. Через несколько часов стоимость "черного золота" начала восстанавливаться, и цена не нефть почти достигла показателей предыдущих торгов.

Стоимость нефти марки Brent, по данным на 01:18 мск, достигла $25,25 за баррель, снизившись на 7,78%. WTI на то время шла по $21,55 за баррель, подешевев еще сильнее, на 8,92%.

На лондонской бирже ICE стоимость барреля Brent понизилась до $25,18 (снижение на 7,14%) на 01:26 мск, а WTI — до $20,9 (минус 8,27%). Через несколько часов нефтяные котировки продемонстрировали рост. По данным ICE, к 04:19 цена Brent увеличилась до $26,27, а WTI — до $22,81.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку после снижения цены на нефть и курса рубля. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть.