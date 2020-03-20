Эксперт высказался о возможном введении санкций против РФ из-за падения цен на нефть

Александр Хуршудов, говоря о смысле возможных действий США, задал риторический вопрос: "Если в сумасшедшем доме забастовка – в чем ее смысл?". По словам эксперта, американские власти считают себя властелинами мира, способными делать, что угодно. Россию, однако, Соединенным Штатам подчинить не удастся. Кроме того, специалист предположил, что данная новость может оказаться фейком.