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Эксперт высказался о возможном введении санкций против РФ из-за падения цен на нефть

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт высказался о возможном введении санкций против РФ из-за падения цен на нефть
Капитолий, pixabay.com
Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть.
 
Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что Вашингтон якобы намерен применить дипломатическое давление на Эр-Рияд, чтобы вернуть объемы добычи нефти, существовавшие до разрыва сделки ОПЕК+, передает Радио Sputnik. В качестве инструмента влияния на РФ, по информации газеты, предлагается ввести ограничительные меры. 
Александр Хуршудов, говоря о смысле возможных действий США, задал риторический вопрос: "Если в сумасшедшем доме забастовка – в чем ее смысл?". По словам эксперта, американские власти считают себя властелинами мира, способными делать, что угодно. Россию, однако, Соединенным Штатам подчинить не удастся. Кроме того, специалист предположил, что данная новость может оказаться фейком.
ЕТ

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