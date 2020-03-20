Минфин спрогнозировал потери бюджета от «нефтяного шока»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 марта 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Когда прилетает «чёрный лебедь» или, в русском варианте, клюёт «жареный петух», самое невероятное становится сначала теоретически допустимым, а потом – вполне возможным. Как и происходит с российским рублём. Который уже оказался одной из худших валют развивающихся рынков с начала года.

Но весь пафос ситуации не в этом сомнительном «достижении», а в том, кто и как начал подготовку к прежде невероятному, а ныне – возможному.

Примерно полгода назад я всех честно предупредил, что российские монетарные власти вполне серьёзно рассматривают «шоковый» сценарий, при котором обваливаются мировые цены на нефть, а вслед за ними весело падает и рубль. Примерно до 94 руб./долл., что весьма близко к сакральной «сотке». Тогда обменный курс нацвалюты находился на уровне 65 руб./долл. и даже укреплялся. Отчего «знатоки» дружно исходили ядом в комментариях.

Но кто бы мог подумать!

Крохотный, не различимый без микроскопа коронавирус поразил сначала Китай, а потом за считанные недели накрыл весь мир. Начавшаяся паника, отчасти чисто медийная, тем не менее возымела серьёзные последствия. Буквально рухнули основные фондовые индексы, забились в лихорадке валютные курсы, втрое подешевела нефть. К последнему, надо сказать, приложила руку и Россия – как обычно, «удачно».

Во что может вылиться эта свистопляска?

О том, что будет, если текущая ситуация с ценами на нефть, как теперь следует из большинства прогнозов, затянется даже на год или даже больше?

В апреле прошлого года Министерство финансов в своём «Бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года» опубликовало вот такую табличку (в начале текста).

Тут надо не забыть, что Минфин учитывал не бенчмарк Brent, а российский Urals, который сейчас примерно на 3 долл. дешевле. Иными словами, негативный прогноз в 25 долл. или ниже – всё ближе. Меж тем 1,6% ВВП – это примерно 1,8 трлн руб. или где-то четверть нынешнего размера Фонда национального благосостояния (за вычетом валютных интервенций ЦБ и уже анонсированных мер господдержки). А 2,4% ВВП – уже 2,6 трлн руб. в деньгах и треть ФНБ соответственно. И то, и другое не смертельно, хотя уже ощутимо.

Но российская экономика – это же не только федеральный бюджет. Это и региональные финансы, и частный бизнес, и домохозяйства. Очевидно, им всем придётся несладко. А поскольку российские власти так и не изобрели иных рецептов стабилизации макроэкономической ситуации в кризис, помимо девальвации национальной валюты для поддержания бюджетных доходов, за рубль тоже как-то неспокойно. Он ушёл к отметке 75 руб./долл., но некоторые считают, что может двинуться ниже. Например, к 97 руб./долл., по расчётам агентства Bloomberg.

На этом фоне уже не удивляет, что Сбербанк заложил в свой стресс-тест курс рубля к доллару с двумя нулями. «Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20 долл. за баррель, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса (...)до уровня 100 руб. за доллар и так далее. С соответствующими макроэкономическими сдвигами — временными разрывами производственных цепочек, остановкой части предприятий», – заявил глава крупнейшего банка страны Герман Греф, временно самоизолировавшийся. По его словам, Сбер устоит, сохранив не только достаточность капитала, но и прибыльность.

Впрочем, российские банки, активно кредитовавшие население и резво сокращавшие ставки по депозитам, действительно могли накопить запас прочности, получая последние пару лет неплохую прибыль. Чего нельзя сказать о бизнесе в нефинансовом секторе. Да и у людей с доходами «не айс» последние пять лет, из-за чего прежние резервы оказались частично подъедены. Сейчас две трети российских семей не имеют никаких сбережений и не располагают возможностями их создавать. Это, наверное, максимум со времён дефолта 1998 года.

Иначе говоря, если ситуация пойдёт по худшему сценарию и доллар улетит к 100 руб., возможность чего уже допускается, то власти, банки, госкомпании такое падение нацвалюты выдержат. А вот справитесь ли с ним вы?

Источник: https://a-nalgin.livejournal.com/1844805.html