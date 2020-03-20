Центробанк РФ сохранил ключевую ставку после снижения цены на нефть и курса рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦБ

pexels.com

Центральный банк РФ (Банк России) 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне шести процентов годовых, несмотря на снижение мировых цен на нефть и падение курса рубля.

В феврале—марте текущего года события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Центробанка, что связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

"Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором", - говорится в сообщении на сайте Банка России. Как отметили эксперты, "под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году", но "значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью". Правительство и ЦБ принимают меры, которые должны обеспечить финансовую стабильность и оказать поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. Ожидается, что годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.