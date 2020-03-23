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Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт оценил инициативу проиндексировать пенсии и зарплаты
pexels.com

Константин Ордов, доктор экономических наук, профессор, прокомментировал инициативу депутатов Госдумы провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат россиянам.  По оценке эксперта, при сложившейся ситуации с падением нефтяных цен, обвалом курса рубля и распростанением коронавируса, внеочередная индексация пенсий станет хорошей поддержкой.

По мнению Ордова, сейчас, когда из магазинов могут пропасть некоторые товары, поднимется спрос на доставку лекарств и продукции для тех граждан, которые находятся на карантине, и соответственно - поднимется стоимость услуг по доставке, стоит предусмотреть меры поддержки всех граждан.

Экономист напомнил, что любой дефицит поднимет спрос и цену. "На цены также негативно повлияет и внеочередная индексация пенсий и зарплат, так как увеличение доходов спровоцирует граждан на большие траты", - цитирует Константина Ордова ФБА "Экономика сегодня".

В Госдуме предложили поддержать граждан и компенсировать потери от ослабевшего рубля. 

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