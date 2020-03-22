Вассерман считает, что после экономического кризиса начнется новая война

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 марта 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Анатолий Вассерман выразил мнение, что мировой экономический кризис закончится новой большой войной. Он напомнил, что поле «Первой Великой депрессии» последовала Вторая мировая война, унесшая миллионы жизней.

Вассерман объяснил, что нынешний «сверхдешевый доллар» становится причиной мировой инфляции, поскольку американская валюта популярна во всех странах. Публицист предупредил, что рано или поздно «пирамида рухнет», после чего последует глобальный мировой конфликт.

«Все по Марксу. За мировым кризисом следует мировой конфликт. И мы пока в самом начале этого пути. И совершаем те же ошибки! … Преступление происходит на наших глазах. Пока только кража. Но страшный опыт двадцатого века подсказывает, что будет и убийство. И от этого становится не по себе!» - считает интеллектуал.