Вассерман спрогнозировал, что будет с Европой, когда до нее доберется коронавирус

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28 февраля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Анатолий Вассерман. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

На этой неделе стало известно, что коронавирусная инфекция начала активно распространяться в Италии. Анатолий Вассерман рассказал, что ждет Европу в случае массовой эпидемии.

Вассерман считает, что в Европе не удастся изолировать города-миллионники, как это сделали в Китае. По его мнению, европейским властям не хватит на это ни организованности, ни политической воли.

«Правда, в ЕС больше, чем в Китае, аппаратов искусственного дыхания и кровообращения — а с их помощью можно поддерживать больного, пока его лёгкие переживут воспаление. Смертность в клиниках будет даже меньше китайской», - считает Вассерман. При этом он выразил уверенность, что болезнь уже пробралась в Европу – туда, где нет «ни аппаратов, ни дорогих лекарств, ни тем более тестов на вирус».